Картаполов: Москва жестко ответит на удары ВСУ по России европейским оружием

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Москва жестко и асимметрично ответит на использование украинскими войсками европейского оружия для ударов по российской территории. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"(Ответ России будет. – Прим. ред.) жесткий и асимметричный и такой, что они почувствуют сразу", – цитирует депутата РИА Новости.

По словам Картаполова, ждать от главы дипломатии Евросоюза чего-то иного было бы странно, поскольку все решения будет принимать не он, а другие политики.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что многие страны Евросоюза поддержали нападение украинской армии на Курскую область. Он также призвал увеличивать поставки военного оборудования Киеву.

Между тем США пока не планируют снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь России. Украина может использовать американскую военную помощь для самообороны и ответного огня, однако политика в отношении ударов вглубь РФ остается прежней, сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

