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Власти США подготавливают почву для того, чтобы разом снять все имеющиеся ограничения на использование своего оружия украинскими войсками. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Вашингтон как будто "поддразнивает" Москву, рассуждая об ограничениях на применение ВСУ американского оружия вглубь России.

"Нынешняя администрация ведет себя как человек, с одной стороны, который предлагает, протягивает руку, а с другой стороны за спиной держит кинжал", – заявил Антонов.

Он призвал Белый дом прекратить свою враждебную политику по отношению к России, чтобы начать с Москвой серьезный разговор по стратегической стабильности. В частности, для этого необходимо прекратить поставки оружия Киеву и отменить все антироссийские санкции, добавил посол.

Пентагон уже признал, что Вашингтон разрешил Киеву применять американское оружие при нападении на Курскую область. В ведомстве заявили, что удары оружием США по российскому региону не противоречат политике Штатов.

Согласно данным Службы внешней разведки РФ, операция украинских войск в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши.

С 6 августа продолжаются бои на территории Курской области между ВС РФ и ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По данным на 22 августа, украинская армия за все время боевых действий в Курской области потеряла более 4,7 тысячи человек.