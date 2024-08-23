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23 августа, 05:24

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AP: США могут объявить о новой военной поддержке Киева на 125 млн долларов

США могут объявить о новой военной помощи Украине 23 августа

Фото: depositphotos/Frankljunior

Соединенные Штаты могут объявить в пятницу, 23 августа, о выделении нового пакета военной помощи Киеву на 125 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

В состав нового транша могут войти ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, средства радиоэлектронной борьбы, противотанковые комплексы Javelin и артиллерийские боеприпасы.

Некоторые союзники Киева по Североатлантическому альянсу не выполняют свои обещания касательно ускорения военных поставок Украине, следует из материалов зарубежных изданий.

По данным СМИ, Германия вынуждена ограничить военную помощь Украине из-за нехватки средств. Помимо этого, украинский лидер Владимир Зеленский также обвинил Великобританию в снижении поддержки страны.

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