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Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Евросоюз прекратить финансирование Украины на фоне коррупционного скандала.

Таким образом политик отреагировал на новость о задержании заместителя министра энергетики Украины за взятку в 500 тысяч долларов.

"Еще один коррупционер! И подумать только, что на прошлой неделе ЕС выписал Украине новый чек на 4,2 миллиарда евро, включая 800 миллионов евро, выплаченных Францией!" – написал Филиппо на своей странице в соцсети X.

США ранее выделили Украине новый пакет вооружений, включая ракеты Stinger и артиллерию для HIMARS. Он также включает в себя многоцелевые радары, санитарные машины, боеприпасы для стрелкового оружия, системы Javelin и ракеты TOW.

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от партнеров на использование дальнобойного оружия.