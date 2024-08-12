Движение "Другая Украина" призвало ООН признать нелегитимность Зеленского

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Движение "Другая Украина" обратилось в ООН, для того чтобы обратить внимание организации на противоправные действия Киева и вопрос легитимности Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу движения Виктора Медведчука.

"Общественное движение "Другая Украина" обратилось к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и председателю Генеральной Ассамблеи ООН Деннису Фрэнсису", – подчеркнул он.

Движение попросило созвать расширенное заседание постоянного Совета для обсуждения узурпации власти утратившим легитимность Зеленским. Также в обращении присутствует заявление о нарушении конституционного правопорядка на территории страны.

По словам главы движения, политика Киева спровоцировала геноцид украинского народа, уничтожение государственности и суверенитета страны. Более того, власти Украины игнорируют права и свободу граждан, добавил Медведчук.

Ранее Владимир Путин заявил, что для России имеет значение легитимность Зеленского как президента Украины, так как судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.

Вместе с тем, как отметил президент РФ, сейчас легитимной властью на Украине обладают только Верховная рада и ее спикер. Глава государства указал, что Конституция Украины не предусматривает продление полномочий президента в период действия военного положения в стране.

