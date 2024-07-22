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Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы, передает RT.

Дубинский обратился в Верховный суд страны, уточнив, что он стал единственным чиновником, который решился сделать шаг для сохранения конституционного строя.

О том, что власть на Украине узурпирована, а исполнительные органы утратили свою легитимность, Владимир Путин заявлял в начале июня. При этом российский лидер отметил, что РФ готова искать, с кем вести переговоры.

Позже президент России высказывался о нулевых шансах нелегитимных властей Украины победить на выборах в случае их проведения. Тем не менее, как считает Путин, Киев даже не допускает мысли о прекращении огня, поскольку в этом случае власти Украины потеряют повод для дальнейшего продления режима военного положения на территории государства.