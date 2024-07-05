Путин назвал близкими к нулю шансы нелегитимных властей Украины победить на выборах

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Шансы действующих властей Украины на победу в ходе выборов в случае их проведения близки к нулю, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Глава государства также подчеркнул, что нынешняя украинская власть утратила свои рейтинги и легитимность.

При этом, по мнению российского лидера, Киев даже не допускает мысли о прекращении огня, поскольку в этом случае власти Украины потеряют повод для дальнейшего продления режима военного положения на территории государства.

"А если придется отменить военное положение, то придется и проводить выборы, так и несостоявшиеся в срок", – подчеркнул Путин.

Премьер Венгрии прибыл в Москву 5 июля. В этот же день в Кремле состоялась встреча Путина и венгерского политика.

В ходе беседы Путин и Орбан планировали обсудить украинскую проблематику, уделив внимание в том числе нюансам российского предложения по миру на Украине. Их переговоры продлились около трех часов, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

За несколько дней до этого Орбан приезжал в Киев, где прошли его переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Основной темой их беседы стала возможность достижения мира на Украине.

В ходе встречи венгерский премьер предложил украинской стороне рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта. Киев же не принял данную инициативу.

