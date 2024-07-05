Ушаков заявил, что Орбан не передавал Путину послания от Зеленского

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Помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал Владимиру Путину какую-либо информацию от украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Ушаков напомнил, что Орбан недавно прилетал в Киев с официальным визитом.

Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным 5 июля. Российский президент во время встречи с премьер-министром Венгрии высказал готовность ознакомить Орбана с деталями российских предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине.

После того как переговоры Орбана и Путина завершились, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что помощник главы государства Владимир Мединский участвовал в российско-венгерских переговорах, так как возглавлял переговорную группу со стороны России по украинскому вопросу в 2022 году и все наработки курируются именно им.

Сейчас же, по словам Пескова, переговорная группа по Украине отсутствует, поскольку нет самого процесса переговоров и даже перспектив по их возобновлению. Он также высоко оценил "твердое, понятное, последовательное" желание Орбана сопоставить точки зрения двух сторон конфликта по Украине.

