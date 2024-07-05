Песков заявил об отсутствии переговоров по урегулированию украинского кризиса

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Сейчас переговорная группа по Украине отсутствует, так как нет самого процесса переговоров и даже перспектив по их возобновлению. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста ВРГТК Павла Зарубина.

Он также сообщил, что помощник главы государства Владимир Мединский участвовал в российско-венгерских переговорах только потому, что возглавлял переговорную группу со стороны России по украинскому вопросу в 2022 году и все наработки курируются именно им.

При этом Песков подчеркнул, что стамбульские договоренности могли бы послужить основой для возобновления переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москву не касаются споры относительно полномочий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как председателя Совета ЕС. Однако официальный представитель Кремля высоко оценил "твердое, понятное, последовательное" желание Орбана сопоставить точки зрения двух сторон конфликта по Украине.

"Он был в Киеве, сейчас он в Москве. Любопытно, он только что сказал, что все меньше становится стран, которые способны договориться с обеими сторонами", – подытожил Песков.

Орбан прилетел в Москву 5 июля на переговоры с Владимиром Путиным. Российский президент во время встречи с премьер-министром Венгрии высказал готовность ознакомить Орбана с деталями российских предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что Орбан на переговорах с Путиным представляет лишь свою страну, а не Североатлантический альянс. Он ожидает, что Орбан поделится подробностями беседы с Путиным позднее, во время саммита в Вашингтоне.

