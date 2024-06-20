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Запад планирует списать украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-бюро СВР России, передает РИА Новости.

"Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая ситуация, в которой легитимность Зеленского полностью зависит от западной поддержки", – сказано в заявлении службы.

В СВР подчеркнули, что Зеленский больше не является самостоятельным президентом и находится уже "на коротком поводке" в руках Вашингтона. Однако, как уточнили в службе, это не избавит его от ответственности за развязывание полномасштабной войны в Европе.

"Его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации", – добавили в СВР.

По предположениям службы, США заменят Зеленского одним из украинских политиков, который будет приемлемым для ведения переговоров с Россией, чтобы урегулировать конфликт. Как считают в ведомстве, самым подходящим кандидатом, по мнению Вашингтона, является экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В связи с этим в пресс-службе также выдвинули версию, что в ближайшее время США закроют проект под названием "Зеленский". По мнению СВР, в таких условиях выглядят комичными заявления о том, что украинский президент хочет поставить Россию "на колени".

"Скитаясь по западным столицам, беспорядочно мечущийся самопровозглашенный президент пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти", – уточнили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе СВР сообщили, что Зеленский ощущает уязвимость собственных позиций в связи с истечением срока полномочий, поэтому избавляется от неблагонадежных и проводит чистки в армейской среде, в правительстве, руководстве СБУ и Совете нацбезопасности и обороны.

