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Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации с 12 августа на 90 дней, передает ТАСС.

Таким образом, военное положение будет действовать до середины ноября и совпадет по времени с проведением президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября.

Военное положение и всеобщую мобилизацию ввели на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевали. Срок ранее продленного военного положения истекает 11 августа.

Кассационный административный суд Украины отложил до 16 сентября рассмотрение иска депутата Верховной рады Александра Дубинского, требующего назначить проведение выборов президента страны.

До этого Дубинский заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Он подчеркнул, что обратился в суд и стал единственным чиновником, который решился сделать шаг для сохранения конституционного строя.

Владимир Путин до этого заявлял, что власть на Украине узурпирована, а исполнительные органы утратили свою легитимность. При этом президент России отмечал, что Москва готова искать, с кем вести переговоры.