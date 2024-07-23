РИА Новости: суд отложил до 16 сентября рассмотрение иска о выборах президента Украины

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Кассационный административный суд Украины отложил до 16 сентября рассмотрение иска депутата Верховной рады Александра Дубинского, требующего назначить проведение выборов президента страны. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"Кассационный административный суд отложил рассмотрение дела по иску внефракционного народного депутата Александра Дубинского, в котором он просит обязать Верховную раду объявить выборы президента Украины", – указано в сообщении.

В суде объявили, что рассмотрение дела продолжится 16 сентября в 15:30.

Ранее Дубинский заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Он подчеркнул, что обратился в суд и стал единственным чиновником, который решился сделать шаг для сохранения конституционного строя.

Владимир Путин до этого заявлял, что власть на Украине узурпирована, а исполнительные органы утратили свою легитимность. При этом президент России отмечал, что Москва готова искать, с кем вести переговоры.