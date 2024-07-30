Фото: 123RF/romantiche

Европе необходимо разрушить Евросоюз (ЕС) из-за его агрессивной политики в отношении России. Об этом заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.

"ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!" – указано в публикации.

Филиппо считает, что о воинственных настроениях в объединении говорит тот факт, что там осудили инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по мирному урегулированию украинского конфликта.

Ранее Орбан сообщил, что если Европа не станет проводить политику мира, а Дональд Трамп будет президентом США, то ЕС придется "признать свое поражение" и ответить за поддержку конфликта на Украине.

Он считает, что РФ проявила гибкость в экономике и адаптировалась к санкциям. Эти ограничения лишь наносят ущерб фундаментальным и европейским интересам, повышают цены на энергоносители и делают экономику Европы неконкурентоспособной, уточнил венгерский премьер.

Политик также заявлял о том, что интенсивность украинского конфликта вскоре может сильно возрасти. Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с Россией, при этом не теряя контакты с Украиной.