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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что решение Евросоюза (ЕС) направить Украине транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ приведет к ответным мерам со стороны РФ. Об этом сообщает "Газета.ру".

Филиппо назвал решение ЕС незаконным с точки зрения международного права. По его словам, оно дискредитирует Францию и европейские страны. Данный шаг – воровство, подчеркнул французский политик.

Ранее Еврокомиссия объявила о выделении и отправке на закупку оружия для Украины транша в размере 1,5 миллиарда евро из отходов от замороженных российских активов. Это прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он указал, что выделенный транш стал поводом для продуманных действий в ответ на такие незаконные решения.

До этого он также предупреждал, что Москва разработает способы правового преследования тех, кто причастен к конфискации активов РФ в Европе.