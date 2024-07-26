Песков назвал незаконным выделение Киеву средств из доходов от активов РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Выделение Украине средств на покупку оружия из доходов от российских активов является незаконным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это повод, безусловно, для продуманных действий в ответ на подобные незаконные решения, которые реализуются со стороны Евросоюза", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Еврокомиссия объявила о выделении и отправке на закупку оружия для Украины первого транша в 1,5 миллиарда евро, которые взяли с доходов от замороженных российских активов.

До этого Песков предупреждал, что Россия разработает способы правового преследования тех, кто причастен к конфискации активов РФ в Европе.