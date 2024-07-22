Боррель: первый транш из доходов от активов РФ перечислят ЕК в начале августа

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Первый транш из доходов от активов РФ в размере 1,4 миллиарда евро перечислят ЕК в начале августа, рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, эти средства пойдут на приобретение оружия для ВСУ. Трансляция выступления была доступна на портале ЕК.

Политик также обратил внимание, что странам ЕС не удалось прийти к согласию в вопросе разблокировки денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира, поскольку Венгрия по-прежнему не снимает вето. Боррель признался, что у него уже нет надежды на то, что Будапешт согласится на это.

"Это постыдно. Это не мешает Украине получать оружие. Эти деньги должны были пойти странам ЕС, которые уже передали свое оружие Украине. Страны ЕС не получат компенсации (за уже поставленное оружие. – Прим. ред.). Значит, у них будет мало стимулов продолжать это в будущем", – объяснил он.

В июне главы МИД Евросоюза одобрили перечисление 2,4 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов в "Европейский фонд мира" для военной помощи Украине.

Позднее Еврокомиссия утвердила новый транш бюджетной помощи Киеву в размере 4,2 миллиарда евро. Деньги выделят в рамках Фонда для Украины, уточнила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

