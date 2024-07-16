Песков: РФ говорила, что попытки изъять ее активы уничтожат западную финансовую систему

16 июля, 12:21Экономика
Фото: kremlin.ru
Попытки Запада конфисковать активы России наносят ущерб международной финансовой системе. На этом фоне начинают беспокоиться другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщения СМИ о возможных действиях Саудовской Аравии, к которым страна прибегнет в ответ на изъятие Западом российских активов.
"Мы видели эту информацию. Мы говорили давным-давно, что незаконные попытки ограбить РФ, экспроприировать наши авуары так или иначе приведут к огромному ущербу для международной финансовой системы и заставят задуматься многие большие и богатые страны о судьбе их авуаров за рубежом", – отметил он.
По словам Пескова, это происходит и в настоящее время.
Ранее зарубежные СМИ выяснили, что Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию российских активов. По мнению аналитиков, само обсуждение этого вопроса служит четким сигналом Западу и необходимости соблюдения норм международного права.
Однако в Минфине Саудовской Аравии эту идею не поддержали, подчеркнув, что отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении.