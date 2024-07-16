Песков: РФ говорила, что попытки изъять ее активы уничтожат западную финансовую систему

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Попытки Запада конфисковать активы России наносят ущерб международной финансовой системе. На этом фоне начинают беспокоиться другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщения СМИ о возможных действиях Саудовской Аравии, к которым страна прибегнет в ответ на изъятие Западом российских активов.

"Мы видели эту информацию. Мы говорили давным-давно, что незаконные попытки ограбить РФ, экспроприировать наши авуары так или иначе приведут к огромному ущербу для международной финансовой системы и заставят задуматься многие большие и богатые страны о судьбе их авуаров за рубежом", – отметил он.

По словам Пескова, это происходит и в настоящее время.

Ранее зарубежные СМИ выяснили, что Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию российских активов. По мнению аналитиков, само обсуждение этого вопроса служит четким сигналом Западу и необходимости соблюдения норм международного права.

Однако в Минфине Саудовской Аравии эту идею не поддержали, подчеркнув, что отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении.

