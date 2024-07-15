Саудиты пригрозили G7 распродать долги стран ЕС из-за российских активов

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Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию российских активов, цитирует РИА Новости Bloomberg, который в свою очередь ссылается на источники.

В Минфине Саудовской Аравии эту идею не поддержали, подчеркнув, что отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении. Одновременно аналитики отмечают, что само обсуждение этого вопроса дает четкий сигнал Западу о том, что следует соблюдать нормы международного права, о которых "Большая семерка" давно забыла.

"Реакция Минфина обусловлена нежеланием дестабилизировать долговой рынок. Реальные намерения могут быть совсем иными", – заявил экономист Андрей Лобода.

Саудовская Аравия входит в десятку крупнейших иностранных держателей государственного долга США. Всего валютных резервов – 455,2 миллиарда долларов. Золотой запас – 323 тонны. Американских казначейских обязательств – на 135,9 миллиарда.

В то же время резервы Европейского центрального банка – около 69 миллиардов евро, то есть саудовские вложения в экономику ЕС не столь значительны. По этой причине эксперты считают, что существенного влияния на рынок их распродажа не окажет.

"Тем не менее прецедент весьма опасный – примеру Саудовской Аравии могут последовать другие страны Персидского залива", – отмечают аналитики.

Генеральный директор одной из компаний Гузель Проценко подчеркнула, что, с одной стороны, ни скрытый, ни явный конфликт с Европой и США саудитам не нужен – Эр-Рияду важны стабильные и рабочие отношения с Западом, если это не угрожает государственности. С другой стороны, продолжила она, Западу подали сигнал, что Эр-Рияд не поддерживает попытки кражи активов у неподконтрольных США стран и может принять меры для защиты интересов своих партнеров.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявляла, что изъятие доходов от российских активов в пользу Украины имеет юридические основания. По ее словам, доходы от замороженных активов РФ накапливаются на международной финансовой площадке в Бельгии. Сами средства остаются "конфискованными", хотя при этом и генерируют прибыль.

В свою очередь, Владимир Путин назвал конфискацию российских активов и валютных резервов западными странами воровством, добавив, что этот процесс не останется безнаказанным.

