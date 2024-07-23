Песков: РФ прорабатывает правовые способы преследования причастных к воровству ее активов

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Россия разработает способы правового преследования тех, кто причастен к конфискации российских активов в Европе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политик указал на то, что такое решение прямым образом нарушает международное право на собственность. Песков предупредил, что российская сторона обязательно ответит на конфискацию активов РФ.

"Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков также заявил, что Европа выбрала наихудший путь, конфисковав замороженные активы РФ ради оказания помощи Киеву.

"Эти деньги не только, по сути, воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно", – добавил он.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о перечислении Киеву первого транша из доходов от активов РФ на покупку оружия для ВСУ. Размер направляемых в начале августа средств составит 1,4 миллиарда евро.

Политик также обратил внимание, что странам ЕС не удалось прийти к согласию в вопросе разблокировки денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира, поскольку Венгрия по-прежнему не снимает вето. Боррель признался, что у него уже нет надежды на то, что Будапешт согласится на это.

В июне главы МИД Евросоюза одобрили перечисление 2,4 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов в "Европейский фонд мира" для военной помощи Украине.

Позднее Еврокомиссия утвердила новый транш бюджетной помощи Киеву в размере 4,2 миллиарда евро. Деньги выделят в рамках Фонда для Украины, уточнила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

