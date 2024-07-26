ЕК объявила о передаче Украине транша в 1,5 миллиарда евро из российских активов

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Еврокомиссия объявила о выделении и отправке на закупку оружия для Украины первого транша в 1,5 миллиарда евро, которые взяли с доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщила в соцсети X глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, указал на то, что Россия разработает способы правового преследования тех, кто причастен к конфискации российских активов в Европе. Он заявил, что такое решение прямым образом нарушает международное право на собственность, поэтому российская сторона, по его словам, обязательно ответит на конфискацию активов РФ.

В июне главы МИД Евросоюза одобрили перечисление 2,4 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов в "Европейский фонд мира" для военной помощи Украине. Однако, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, странам ЕС не удалось прийти к согласию в вопросе разблокировки этих средств, так как Венгрия не снимает вето. Он заявил, что у него нет надежды на то, что Будапешт согласится сделать это.

Еврокомиссия также утвердила новый транш бюджетной помощи Киеву в размере 4,2 миллиарда евро. Деньги выделят в рамках Фонда для Украины, уточнила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

