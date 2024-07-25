G7 пока не приняла решения по использованию замороженных активов РФ

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Страны Группы семи (G7) пока не приняли какого-либо решения по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщил глава японского финансового ведомства Сюнъити Судзуки.

В Рио-де-Жанейро прошли переговоры глав Минфинов и Центробанков G7, где в том числе обсуждались сценарии использования российских активов.

"В этот раз решение принято не было. Мы продолжим обсуждение", – приводит слова Судзуки ТАСС.

В июне главы МИД Евросоюза одобрили перечисление 2,4 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов в "Европейский фонд мира" для военной помощи Украине.

Позднее Еврокомиссия утвердила новый транш бюджетной помощи Киеву в размере 4,2 миллиарда евро. Деньги выделят в рамках Фонда для Украины, уточнила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

