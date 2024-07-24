Bloomberg: ЕС предложил заморозить активы Центробанка РФ на длительный период

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Евросоюз предложил странам-членам варианты заморозки российских активов Центрального банка на длительный период. Об этом со ссылкой на проект документа сообщает агентство Bloomberg.

Двумя вариантами, предложенными в документе, являются бессрочная заморозка активов, которая будет регулярно пересматриваться или же продление ограничений до 18, 24 или 36 месяцев.

Агентство отмечает, что ЕС, США и страны G7 уже несколько месяцев работают над планом, который позволит предоставить Украине кредиты на сумму 50 миллиардов долларов до конца 2024 года за счет прибыли от замороженных российских активов.

В июне главы МИД Евросоюза одобрили перечисление 2,4 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов в "Европейский фонд мира" для военной помощи Украине.

Позднее Еврокомиссия утвердила новый транш бюджетной помощи Киеву в размере 4,2 миллиарда евро. Деньги выделят в рамках Фонда для Украины, уточнила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

