Послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 млрд евро

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Послы Европейского союза договорились о выделении Украине транша в размере 4,2 миллиарда евро. О принятом решении председательство Венгрии рассказало в социальной сети X.

Таким образом, был согласован первый платеж "на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины", говорится в сообщении.

Транш бюджетной помощи Киеву в размере 4,2 миллиарда евро был утвержден Еврокомиссией 17 июля. Деньги выделят в рамках Фонда для Украины, уточнила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, планируется также выделить транш из доходов от активов РФ в размере 1,4 миллиарда евро. Его перечислят ЕК в начале августа, рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

