Нидерланды дополнительно выделят 300 млн евро на закупку вооружений для F-16 для Украины

Фото: 123RF/funlovingvolvo

Нидерланды решили дополнительно выделить 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые страна направит Украине, сообщается в заявлении министерства обороны государства.

"Это сумма пойдет в дополнение к 150 миллионам евро, которые ранее были зарезервированы для этой цели", – сказано в публикации на сайте ведомства.

Также в сообщении Минобороны Нидерландов указано, что это объявление было сделано главой министерства Рубеном Брекелмансом в ходе саммита НАТО в Вашингтоне.

В свою очередь, исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александер Де Кроо заявил по прибытии на встречу, что власти страны не дадут Киеву разрешение на применение поставленных государством истребителей F-16 за пределами Украины. Его выступление транслировала пресс-служба Альянса.

Таким заявлением политик ответил на вопрос журналистов о том, собирается ли Брюссель ограничивать использование этих самолетов украинской стороной.

Ранее в ходе выступления на Публичном форуме НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Дания и Нидерланды уже приступили к процессу передачи Украине истребителей F-16. По его словам, Киев получит самолеты от этих стран летом 2024 года.