Нидерланды выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 Киеву

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Правительство Нидерландов выдало разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уходящую в отставку главу Минобороны страны Кайсу Оллонгрен.

Нидерландские власти также разрешили экспорт семи авиационных двигателей американских истребителей. Оллонгрен уточнила, что страна поставит первые F-16 на Украину в скором времени.

Ранее в Белом доме заявили, что истребители F-16, передаваемые США Киеву, будут размещены на территории Украины.

Владимир Путин отмечал, что возможные поставки Киеву высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F-16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по территории РФ являются грубым нарушением международных обязательств, взятых на себя западными странами.