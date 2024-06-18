Депутат Рады Устинова: США намеренно затянули обучение украинских пилотов на F-16

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Соединенные Штаты Америки намеренно затягивают процесс обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, такое мнение высказала депутат Верховной рады Украины Александра Устинова. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Times.

Устинова подчеркнула, что такое развитие событий объясняется политическим решением Вашингтона.

По словам украинского парламентария, причиной этих задержек могли стать опасения американских властей о том, что российская сторона может воспринять большое число самолетов F-16 на Украине как включение Киева в НАТО.

"Это полностью политический вопрос", – заявила Устинова.

Ранее военный журналист Александр Шарковский заявил, что передача истребителей F-16 Украине станет самоубийством для Запада. По словам эксперта, после размещения истребителей на местах базирования рядом с украинскими границами, а также в Польше, Румынии или Чехии, Россия получит право наносить по ним удары.

