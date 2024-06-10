Глава авиации ВС ВСУ: Украина решила разместить часть F-16 за границей

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Некоторые американские истребители F-16, которые Украина получила от западных государств, планируется разместить на авиабазах за границей. Об этом рассказал глава авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, сообщает РБК.

"Для того чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут", – уточнил украинский военнослужащий, чьи слова приводит местное СМИ.

Он также отметил, что к подобному решению власти страны пришли в том числе, чтобы самолеты не стали "мишенями" на украинских базах. Вместо этого из них будет создан резерв, к которому ВСУ смогут прибегнуть в случае проведения ремонтных работ на других истребителях или при необходимости замены неисправных самолетов.

При этом некоторые переданные Киеву F-16 будут использоваться на заграничных базах в целях обучения украинских пилотов, отметил Голубцов.

К настоящему моменту планы по передаче истребителей Украине подтвердили только четыре страны. Однако число этих государств может вырасти, подчеркнул глава украинской авиации. Он связал это с тем, что практически все эксплуатанты F-16 постепенно переходят на более современные F-35.

Ранее первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что у России есть все основания сбивать нидерландские F-16 в том случае, если они предпримут попытку нанести удары по территории страны. Он также поделился мнением, что переданные Киеву F-16 будут базироваться как на Украине, так и в Румынии или Польше, но не будут подниматься в воздух Нидерландах, чтобы направиться оттуда в сторону РФ.

