МО Нидерландов: страна не против использования истребителей F-16 для ударов по РФ

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Нидерланды не вводят ограничения на использование Киевом истребителей F-16. 24 самолета, которые передадут Украине, могут использоваться для ударов по целям на российской территории. Об этом заявила исполняющая обязанности главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью газете Politico.

Политик отметила, что как только вооружение отправят Украине, она сама может им распоряжаться. Нидерланды, в отличие от Бельгии, "не вводят ограничения" на применение истребителей, подчеркнула Оллонгрен.

Ранее глава МИД Дании Лекке Расмуссен сообщил, что страна разрешит Киеву использовать истребители F-16 для ударов по целям в России. С его слов, это подразумевалось при передаче самолетов. Министр иностранных дел Дании считает, что возможные атаки в отношении военных объектов на территории РФ – часть самообороны.