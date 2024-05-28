Де Кроо: бельгийские F-16 можно будет использовать лишь на территории Украины

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Все оружие, которое Бельгия поставит Украине, включая F-16, можно будет использовать только на территории Украины, сообщил премьер-министр королевства Александер Де Кроо на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Так он ответил на вопрос, будет ли разрешено использовать бельгийские F-16 в воздушном пространстве России.

Ранее Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности, которое предусматривает выделение военной помощи Киеву в размере 977 миллионов евро. Также соглашение включает поставку 30 бельгийских F-16 до 2028 года.

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что первые самолеты могут поступить до конца текущего года.

Украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Бельгию 28 мая, чтобы встретиться с премьер-министром страны Александром Де Кроо и министром обороны Людивин Денондер, а также подписать соглашение о безопасности.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие ограничений на использование западного оружия по легитимным целям на территории России. По его словам, некоторые союзники сняли такие ограничения, позволив украинцам лучше защищаться, поэтому пришло время снять и другие ограничения.

Он уверен, что Украина имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН, международным правом, в том числе атаковать легитимные военные цели на территории РФ.

