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Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности, которое предусматривает выделение военной помощи Киеву в размере 977 миллионов евро. Об этом сообщил премьер-министр королевства Александром Де Кроо, передает ТАСС.

Также соглашение включает поставку 30 бельгийских F-16 до 2028 года.

Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что страна поставит Украине F-16. По ее словам, первые самолеты могут поступить до конца текущего года.

Украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Бельгию 28 мая, чтобы встретиться с премьер-министром страны Александром Де Кроо и министром обороны Людивин Денондер, а также подписать соглашение о безопасности.

После подписания двустороннего соглашения о безопасности украинский президент отправится на военный аэропорт Мелсбрук, где встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами самолетов F-16.

16 февраля между Германией и Украиной было подписано соглашение об обязательствах в области безопасности и оказании поддержки. Соглашение будет действовать до тех пор, сколько Украине это будет нужно.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности.

Спустя несколько дней Киевом были подписаны двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Канадой и Италией.

