Soir: Зеленский 28 мая прибудет в Бельгию для подписания соглашения о безопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 мая, посетит Бельгию, где встретится с премьер-министром страны Александром Де Кроо и министром обороны Людивин Денондер и подпишет соглашения о безопасности. Об этом со ссылкой на представителя премьера сообщает газета Soir.

"Как сообщает представитель премьер-министра Александра Де Кроо, во вторник ожидается прибытие Зеленского в Бельгию", – указано в сообщении.

Отмечается, что после подписания двустороннего соглашения о безопасности, украинский президент отправится на военный аэропорт Мелсбрук, где встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами самолетов F-16.

16 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия и Украина подписали соглашение об обязательствах в области безопасности и оказании поддержки. По его словам, соглашение будет действовать до тех пор, сколько Украине это будет нужно.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности.

Спустя несколько дней Украина также подписала двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Канадой и Италией.

