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Соглашения Украины с западными странами по безопасности ничего не меняют по существу, только констатируют военную и финансовую помощь Киеву. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что, согласно этим соглашениям, ФРГ собирается выделить Киеву в этом году 7 миллиардов евро и 6 миллиардов в последующие годы, Франция – 3 миллиарда евро в этом году, Великобритания – около 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, Канада – более 2 миллиардов долларов. Однако ничего сверх этого Украине никто не обещал и до подписания этих документов.

При этом сами представители Запада, подписывая такие соглашения с Киевом, называют их пустыми и необязательными, добавила Захарова. В частности, глава МИД Италии Антонио Таяни заявлял, что подобный документ является символическим и не будет иметь юридической силы.

Захарова указала на то, что западные страны уже давно дискредитировали само понятие гарантии. К примеру, в 2014 году Германия, Франция и Польша ничего не сделали для реализации соглашения занимавшего тогда должность президента Украины Виктора Януковича и оппозиции, хотя гарантировали его выполнение.

"В феврале 2015 года Германия и Франция стали гарантами минского комплекса мер, одобренного резолюцией СБ ООН, который затем вместе с Киевом и похоронили, введя в заблуждение все мировое сообщество относительно искренности своих намерений", – добавила дипломат.

На сегодняшний день Запад вновь не спешит брать на себя гарантии и какие-либо обязательства, а лишь преследует цель превратить Украину в бесправную колонию и использовать ее как инструмент против РФ, заключила представитель МИД России.

16 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия и Украина подписали соглашение об обязательствах в области безопасности и оказании поддержки. По его словам, соглашение будет действовать до тех пор, сколько Украине это будет нужно.

Шольц также поспешил заметить, что данный документ не означает, что в конфликте на Украине будут участвовать немецкие военнослужащие. Тем не менее ФРГ планирует всячески помогать Украине в укреплении ее оборонного потенциала, добавил канцлер.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности.

Спустя несколько дней Украина также подписала двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Канадой и Италией.

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