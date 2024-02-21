21 февраля, 23:29Экономика
Украина близка к достижению соглашения с МВФ о предоставлении Киеву 900 млн долларов – СМИ
Фото: 123RF/alekstaurus
Украина близка к тому, чтобы достичь соглашения с МВФ на предоставление 900 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что эта сумма может стать "вторым по величине финансовым спасательным кругом" для Украины после грантов и кредитов Евросоюза.
Согласно данным агентства, Украина может уже в четверг, 22 февраля, достичь данного соглашения с сотрудниками МВФ. 900 миллионов будут выделены из кредита в 15,6 миллиарда.
Выплата будет первой из четырех, которые Украина ожидает в этом году, их общая сумма составит 5,4 миллиарда долларов, что является частью полномасштабной программы для Украины, утвержденной в 2023 году.
До этого глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что без финансовой помощи стран Запада Украина может "продержаться" лишь пару месяцев. По ее мнению, если поддержка со стороны западных стран не будет поступать более длительный промежуток времени, то это поставит под угрозу экономическое восстановление Украины.
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