Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом в ядерной сфере

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Поставку F-16 Москва рассматривает как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

По его словам, Запад демонстрирует незаинтересованность в завершении конфликта на Украине, о чем говорят и планируемые поставки истребителей F-16. Министр подчеркнул, что эти самолеты долгое время были основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Лавров добавил, что этими действиями России пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все.

Также Лавров сказал, что Москва рассчитывает, что российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием вразумят страны Запада, которые накачивают киевский режим все более разрушительными видами вооружений.

Российско-белорусские учения ВВС и ПВО ранее стартовали в республике. В мероприятии принимают участие авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных сил Белоруссии, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ.

Военные отработают вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач.

Во время пресс-конференции в Минске по итогам российско-белорусских переговоров Владимир Путин заявил, что РФ полностью соблюдает свои международные обязательства в сфере ядерного оружия. Он также отметил, что учения тактических ядерных вооружений, которые начались 21 мая, проводятся в плановом порядке.

