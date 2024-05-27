Российско-белорусские учения ВВС и ПВО стартовали в республике

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Совместные летно-тактические учения России и Белоруссии с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС РБ и ВКС ВС РФ стартовали в республике. Они продлятся до 31 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны РБ.

В министерстве уточнили, что в мероприятии принимают участие авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных сил Белоруссии, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ.

Военные отработают вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач.

Между тем учения российских войск начались 21 мая. Первый их этап проводится в Южном военном округе. В рамках отработки учебно-боевых задач планировалось отработать выполнение скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению пусков ракет.