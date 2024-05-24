Путин заявил, что РФ полностью соблюдает свои обязательства по ЯО

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Россия полностью соблюдает свои международные обязательства в сфере ядерного оружия, заявил Владимир Путин на пресс-конференции в Минске по итогам российско-белорусских переговоров.

"Здесь (имеется в виду проведение учений тактических ядерных вооружений. – Прим. ред.) нет ничего, что бы мы нарушили, здесь нет ничего необычного по сравнению с работой того же блока НАТО", – сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в таком деле все должно быть отработано. Кроме того, по его словам, на территории НАТО регулярно проводят аналогичные мероприятия с привлечением военнослужащих, боевых самолетов и других средств доставки.

Глава России добавил, что в учениях задействованы белорусские союзники, но РФ не пытается таким образом нагнетать ситуацию. Данные действия происходят из-за того, что на территории республики расположили части нестратегического ядерного потенциала.

"Все это у нас происходит в плановом порядке, мы здесь ничего не нагнетаем, но, как было сказано, все должно быть отработано", – заключил президент РФ.

Учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начались в России 21 мая. В Минобороны РФ заявили, что первый этап учений с практической отработкой стартовал в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ. В рамках этапа личный состав ракетных соединений округа отработает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".