Посол в США Антонов: учения РФ являются вынужденной мерой на риторику Запада

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Российские учения ядерных сил являются вынужденной мерой в ответ на агрессивную риторику Запада. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

"Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте", – отметил он.

По словам диппредставителя, западные страны ведут политику, формирующую неприемлемые угрозы безопасности для россиян и государства. Антонов указал, что Вашингтон и его союзники расширяют помощь Киеву, а оружие становится более смертоносным.

"Однако слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстегиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", – подчеркнул дипломат.

Ранее МИД РФ сообщил, что Москва в качестве ответа на недружественные шаги Вашингтона начнет доработку и приступит к производству ракетных систем средней и меньшей дальности (РСМД). В стремлении нарастить многоплановые угрозы РФ США открыто встали на путь размещения в различных регионах наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые были ранее запрещены по Договору о РСМД, подчеркнуло ведомство.

