Учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия начались в РФ

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Учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начались в России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что первый этап учений с практической отработкой стартовал в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ. В рамках этапа личный состав ракетных соединений округа отработает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

По данным Минобороны, военнослужащие задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил РФ отработают снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования.

ВС РФ начали подготовку к учениям с нестратегическим ядерным оружием в начале мая. Как указали в МО РФ, они проходят по поручению верховного главнокомандующего ВС России. Их цель – повышение уровня готовности российских нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.