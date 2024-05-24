МИД: прекращено действие договора с Японией о сотрудничестве по ликвидации ЯО

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Прекращено межправительственное соглашение между РФ и Японией в области ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия, заявили в МИД России. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Из документа следует, что 21 мая 2024 года было прекращено действие соответствующего соглашения между правительством РФ и правительством Японии, подписанного в Токио 13 октября 1993 года.

Ранее власти Японии расширили санкции в отношении России, в очередной раз обвинив Москву в якобы поставках оружия из КНДР. Уточняется, что под ограничительные меры подпали одно физическое лицо и девять юрлиц из России, а также два юрлица из Кипра.

До этого в МИД РФ заявили, что Россия примет ответные меры в случае отмены Японией девятой статьи конституции, предполагающей отказ от вооруженных сил. По словам директора третьего департамента Азии МИД Людмилы Воробьевой, РФ внимательно наблюдает за попытками Токио "подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции в русле курса нынешней администрации на ускоренную ремилитаризацию".