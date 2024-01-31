В МИД пообещали жесткую реакцию РФ на недружественные выпады со стороны Японии

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Россия будет жестко реагировать на любые недружественные шаги со стороны Японии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На любые новые враждебные выпады японских властей РФ и впредь будет реагировать максимально жесткими, чувствительными для Японии контрмерами с адекватным использованием всех доступных средств", – цитирует ее ТАСС.

Более того, добавила дипломат, Россия не собирается вести с Японией переговоры о заключении мирного договора. Причиной тому является недружественный курс японских властей в отношении РФ.

Захарова заключила, что Россия по-прежнему придерживается заявления, сделанного 21 марта 2022 года, в котором говорилось о ее отказе взаимодействовать с Японией на дипломатическом уровне.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о желании заключить мирный договор с РФ после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва не против мирного договора с Токио, однако при условии, что Курилы – это не спорная территория, а часть России.



Лавров заявил, что РФ выступает за сохранение дипломатических отношений с Японией