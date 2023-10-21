Экс-замглавы МИД России Кунадзе лоббировал передачу Курил Японии – СМИ

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Бывший замглавы МИД России Георгий Кунадзе (признан Минюстом иностранным агентом) во время своей работы в МИД лоббировал передачу Курильских островов Японии. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает РИА Новости.

Источник заявил, что Кунадзе занимался лоббированием передачи островов под контроль Токио в то время, когда МИД России возглавлял Андрей Козырев.

Министерство юстиции РФ включило Кунадзе в реестр иностранных агентов в пятницу 20 октября. По информации министерства, Кунадзе занимался распространением ложной информации, направленной на формирование негативного образа страны и публиковал фейковые сведения о принимаемых российскими властями решениях и их политике.

В апреле правительство Японии заявило, что южная часть Курильских островов находится под "незаконной оккупацией России". Ведомство назвало проблему принадлежности этих территорий самым серьезным нерешенным вопросом японско-российских отношений.

На это отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который подчеркнул, что южная территория Курильских островов является неотъемлемой частью РФ.

МИД Японии обозначил Южные Курилы как "незаконно оккупированные" – СМИ