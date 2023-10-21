21 октября, 04:05Политика
Экс-замглавы МИД России Кунадзе лоббировал передачу Курил Японии – СМИ
Фото: 123RF/haritonoff
Бывший замглавы МИД России Георгий Кунадзе (признан Минюстом иностранным агентом) во время своей работы в МИД лоббировал передачу Курильских островов Японии. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает РИА Новости.
Источник заявил, что Кунадзе занимался лоббированием передачи островов под контроль Токио в то время, когда МИД России возглавлял Андрей Козырев.
Министерство юстиции РФ включило Кунадзе в реестр иностранных агентов в пятницу 20 октября. По информации министерства, Кунадзе занимался распространением ложной информации, направленной на формирование негативного образа страны и публиковал фейковые сведения о принимаемых российскими властями решениях и их политике.
В апреле правительство Японии заявило, что южная часть Курильских островов находится под "незаконной оккупацией России". Ведомство назвало проблему принадлежности этих территорий самым серьезным нерешенным вопросом японско-российских отношений.
На это отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который подчеркнул, что южная территория Курильских островов является неотъемлемой частью РФ.
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