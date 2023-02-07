Глава МИД Японии заявил о желании заключить мирный договор с Россией

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Глава МИД Японии Есимаса Хаяси на пресс-конференции заявил о желании Токио заключить мирный договор с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается вопроса по "северным территориям", то наша дипломатическая позиция, согласно которой мы нацелены на заключение мирного договора с Россией после разрешения проблемы территорий, не изменилась", – сказал Хаяси.

По словам главы японского МИД, правительство страны надеется на возобновление посещения могил бывшими японскими жителями Южных Курил, так как это один из высших приоритетов Японии.

Однако министр вновь раскритиковал действия Москвы на Украине. Он пообещал продолжать оказывать "жесткое санкционное давление". Кроме того, вопросы, касающиеся экономической деятельности, то есть рыболовства или безопасности судоходства между Японией и Россией, будут решаться из нацинтересов Японии.

Кроме того, позицию озвучил и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он сказал, что через 77 лет после окончания войны не решен вопрос о "северных территориях" между Россией и Японией. Кисида подчеркнул, что нет мирного заключения.

"Правительство Японии придерживается твердого намерения разрешить территориальный вопрос и заключить мирный договор (с Россией. – Прим. ред.)", – заявил Кисида.

Премьер-министр также добавил, что на данный момент отношения Москвы и Токио переживают "тяжелые времена".

Ранее сообщалось, что власти Японии назвали неприемлемой позицию России по вопросу согласования консультаций по рыбному промыслу японских рыбаков в российской экономической зоне в районе Курильских островов.

Токио настоятельно призывает Москву как можно скорее отреагировать на межправительственные консультации, чтобы можно было начать промысел в кратчайшие сроки.

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