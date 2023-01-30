Япония заявила о неприемлемости позиции России по рыбному промыслу у Курил

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Власти Японии назвали неприемлемой позицию России по вопросу согласования консультаций по рыбному промыслу японских рыбаков в российской экономической зоне в районе Курильских островов, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Он подчеркнул, что Токио настоятельно призывает Москву как можно скорее отреагировать на межправительственные консультации, чтобы можно было начать промысел в кратчайшие сроки.

"Неприемлемо, что российская сторона пошла на такой шаг", – цитирует Мацуно ТАСС.

Накануне в МИД России предупредили Токио, что Москва не может согласовать проведение консультаций по рыбному промыслу из-за антироссийских санкций со стороны Токио. В ведомстве заявили, что не приемлют протесты японской стороны в связи с данным решением и сообщили, что для возврата к нормальному диалогу Япония должна проявить элементарное уважение к России.

После этого японский депутат Такако Судзуки заявила, что промысел в российской экономической зоне в районе Курильских островов имеет чрезвычайное значение для Японии и японских рыбаков. Судзуки считает, что правительство Японии обязано взять на себя ответственность и помочь рыбакам, столкнувшимся с трудностями в ведении промысла.

Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Тэцуро Номура также заявил, что промысел в районе Курильских островов важен для региональной экономики. Он сообщил, что Минсельхоз и МИД Японии прилагают все возможные усилия, чтобы договориться о переговорах по этой теме с Россией.

До этого Япония ввела новые антироссийские санкции. Персональные санкции затронули 22 физических лица и 3 организации из России. Кроме того, были расширены экспортные ограничения, в том числе Япония запретила поставлять в Россию роботов.

Две страны подписали соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов в 1998 году.

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