Японские экспортные санкции коснулись 49 российских организаций

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Новый пакет японских санкций вводит экспортные ограничения против 49 организаций из России. Об этом со ссылкой на МИД Японии сообщает ТАСС.

В число организаций входят в том числе Московский авиационный институт, Тульский оружейный завод, Центр судоремонта "Звездочка", Московский институт теплотехники, НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского", Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова, Центральный аэрогидродинамический институт и предприятие "Авиаагрегат".

Помимо этого, власти Японии ведут отдельно санкционный список лиц из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма. В этот список добавили зампредседателя правительства Херсонской области Владимира Беспалова, главу ВГА Каховки Павла Филипчука, вице-премьера правительства ДНР Евгения Солнцева, замглавы ВГА Запорожской области Андрея Трофимова и еще десять человек.

Ранее сообщалось, что Япония ввела новые антироссийские санкции против 22 физических лиц и 3 организаций из России лиц, а также расширила экспортные ограничения.

Дополнительные санкции коснулись вице-премьера РФ Андрея Белоусова, главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, философа Александра Дугина и других. Также с 3 февраля Япония запретит экспорт в РФ радиоактивных материалов, оборудование для атомных объектов, роботов, вакцин и медицинских изделий.

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