Япония ввела новые антироссийские санкции

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Япония внесла дополнительные персональные санкции против 22 физических лиц и 3 организаций из России лиц, а также расширила экспортные ограничения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Японии.

Дополнительные японские санкции коснутся вице-премьера РФ Андрея Белоусова, главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, философа Александра Дугина, а также вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, замглавы Минобороны Михаила Мизинцева, министра юстиции РФ Константина Чуйченко, гендиректора ПАО "Камаз" Сергея Когонина, уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и родственников бизнесмена Сулеймана Керимова.

Кроме того, под ограничительные меры Японии попали организации "Иркут", АО "Московский машиностроительный завод "Авангард" и ПАО "Камаз".

С 3 февраля Япония запретит экспортировать в РФ радиоактивные материалы, различное оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, а также вакцины и медицинские изделия. Кроме того, под запрет подпадает экспорт роботов и различные химвещества, в том числе слезоточивый газ и порошок для снятия отпечатков пальцев.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о готовности Вашингтона ослабить санкции против России в том случае, если стороны украинского конфликта сядут за стол переговоров. Сенатор Пушков со скепсисом оценил это заявление, сообщив, что США не послали сигнала о готовности к переговорам.

По сообщениям СМИ, Евросоюз также предложил новый масштабный пакет санкций против Белоруссии. Новые ограничительные меры будут соответствовать пакетам санкций, которые ЕС уже вводил ранее против России.

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