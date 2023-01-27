ЕС предложил ввести новые масштабные санкции против Белоруссии – СМИ

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ЕС предложил ввести новый масштабный пакет санкций против Белоруссии, которые коснутся в том числе нефть, уголь, сталь и золото. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, предлагаемые меры против Белоруссии будут соответствовать пакетам санкций, которые ЕС уже вводил ранее против России, включая ограничения на ключевые технологии и энергетический сектор страны.

Среди основных санкций:

запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях;

санкции на нефть, уголь, сталь и золото;

торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг

Ранее агентство сообщало о том, что в Международном валютном фонде рассматривают варианты очередной поддержки украинской стороны на сумму до 16 миллиардов долларов.

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