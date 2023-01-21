США и союзники договорились ввести два потолка цен на российские нефтепродукты

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Соединенные Штаты и их союзники договорились ввести два отдельных ценовых потолка на российские нефтепродукты в зависимости от их категории. Об этом говорится в заявлении Минфина США, распространенном по итогам виртуальной встречи первого замминистра финансов Адевале Адейемо с коллегами из ЕС и G7.

"Один потолок [будет введен] для продуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, таким как дизельное топливо или бензин, а другой – для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таким как мазут", – говорится в документе. Цитату приводит ТАСС.

Кроме этого, представители коалиции стран, участвующих в политике потолка цен на доставляемую по морю российскую сырую нефть и продукты из нее, договорились в марте пересмотреть уровень потолка цен с учетом возможных изменений на мировом рынке.

Потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель G7, ЕС и Австралия согласовали в декабре прошлого года. Россия, в свою очередь, ввела ответные меры. Владимир Путин подписал указ, предусматривающий запрет на продажу нефти и нефтепродуктов странам, поддержавшим потолок цен. Ограничения будут сохраняться до 1 июля 2023 года.



Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть РФ

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