Российскую нефть смешивают в Сингапуре и реэкспортируют по всему миру – СМИ

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российская нефть смешивается в Сингапуре с сырьем из других источников и реэкспортируется по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg, подчеркивая, что РФ нашла возможность для поставок нефти в обход санкций.

В Сингапуре зафиксирован повышенный спрос на резервуары для хранения нефти. По информации судоходной компании Vortexa Ltd., в последний месяц 2022 года сингапурские терминалы приняли вдвое больше нефти и мазута из России, чем за год до этого. Всего страна по сравнению с 2021 годом получила в 40 раз больше баррелей нефти (2,6 миллиона).

По информации издания, дешевое российское сырье выгодно смешивать с поставками из других источников. Кроме того, это позволяет скрыть происхождение грузов и реэкспортировать их по всему миру.

Отмечается, что Сингапур не запретил импорт нефти и нефтепродуктов из России, при этом в стране существуют ограничения для местных финансовых организаций. В настоящее время им нельзя финансировать российские компании и иметь дело с товарами из РФ.

Bloomberg сообщает, что Объединенным Арабским Эмиратам также удается успешно смешивать, переупаковывать и реэкспортировать российскую нефть в другие страны.

Ранее стало известно, что страны G7 планируют установить разные предельные цены на российские нефтепродукты. По информации представителя международного клуба, будет установлено два предельных уровня: для нефтепродуктов, торгуемых с премией к сырой нефти, и тех, что продаются со скидкой.

G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ограничение вступило в силу 5 декабря.

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть с 1 февраля 2023 года. Он предусматривает запрет на продажу нефти и нефтепродуктов странам, поддержавшим потолок цен.

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!