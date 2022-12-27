Путин запретил поставлять нефть странам, поддержавшим потолок цен

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть с 1 февраля 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Принятый механизм предусматривает запрет на продажу российской нефти и нефтепродуктов иностранным физическим и юридическим лицам, если в контрактах с ними содержатся условия фиксации предельной цены.

При этом в отдельных случаях такие поставки допускаются, для них необходимо специальное решение главы российского государства.

Точную дату вступления запрета в силу, а также перечень подпадающих под него товаров поручено определить правительству РФ. Как следует из указа, запрет будет сохраняться до 1 июля 2023 года.

Ответственность за мониторинг исполнения указа возложена на министерство энергетики России.

Страны G7, Евросоюза и Австралия приняли решение о введении ценового потолка на российскую нефть в начале декабря. Согласно ему, государства не будут приобретать у России нефть по цене выше 60 долларов за баррель.

При этом для некоторых стран, которые не имеют доступа к альтернативным источникам энергоресурсов, сделано исключение.



Песков назвал неприемлемыми потолки цен на энергоресурсы

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