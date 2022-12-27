19:10Политика
Путин запретил поставлять нефть странам, поддержавшим потолок цен
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть с 1 февраля 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Принятый механизм предусматривает запрет на продажу российской нефти и нефтепродуктов иностранным физическим и юридическим лицам, если в контрактах с ними содержатся условия фиксации предельной цены.
При этом в отдельных случаях такие поставки допускаются, для них необходимо специальное решение главы российского государства.
Точную дату вступления запрета в силу, а также перечень подпадающих под него товаров поручено определить правительству РФ. Как следует из указа, запрет будет сохраняться до 1 июля 2023 года.
Ответственность за мониторинг исполнения указа возложена на министерство энергетики России.
Страны G7, Евросоюза и Австралия приняли решение о введении ценового потолка на российскую нефть в начале декабря. Согласно ему, государства не будут приобретать у России нефть по цене выше 60 долларов за баррель.
При этом для некоторых стран, которые не имеют доступа к альтернативным источникам энергоресурсов, сделано исключение.
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