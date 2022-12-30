Эксперт заявил о последствиях для стран, поддержавших потолок цен на нефть из РФ

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Страны, установившие потолок цен на нефть и нефтепродукты из России, столкнутся с ощутимыми последствиями. Об этом заявил азербайджанский эксперт, экономист Натик Джафарли.

"Ужесточение контроля над продажей российской нефти тем странам, которые подключились к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым", – приводит его слова РИА Новости.

Эксперт отметил, что особых всплесков цен на нефть пока что не наблюдалось. Однако, уверен Джафарли, указ президента России Владимира Путина о запрете продажи нефти странам, поддержавшим потолок цен, создаст напряженность на нефтяном рынке в будущем.

Экономист заявил, что ограничения Запада коснутся в основном компаний, занимающихся перевозкой российских нефтепродуктов. По его словам, главными покупателями российской нефти на сегодняшний день являются Индия и Китай, увеличившие объем закупок сырья в несколько раз.

Кроме того, Джафарли указал, что Россия пока ничего не теряет от введения потолка цен на нефть, так как в декабре средняя цена российской нефти Urals составляла менее 60 долларов за баррель.

Ранее директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов рассказал, почему Россия продает нефть Индии со скидкой. По его словам, это связано с тем, что пока не налажена новая система транспортировки и страхования перевозок нефти.

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